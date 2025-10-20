Swiss Influence Award

Das sind die besten Content Creator

Das sind die besten Content Creator

Am Freitag wurden in The Hall in Dübendorf die Gewinnerinnen und Gewinner in 16 Kategorien verkündet.

Am Freitag wurden in The Hall in Dübendorf die Gewinnerinnen und Gewinner in 16 Kategorien verkündet. Zu den Erstplatzierten zählten unter anderen der Podcast Die Thronfolge, der Comedian Fabio Landert oder das Musikprojekt Schwiizergoofe.