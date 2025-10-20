Die Inhalte heben sich vom klassischen Look ab und funktionieren perfekt auf Instagram, schreibt die für den Auftritt verantwortliche Agentur We Get Social Media.
«Wir wollten einen Auftritt schaffen, der auffällt, aber nicht aufdrängt, der sich so leicht anfühlt wie ein Sonntagnachmittag im Lieblingssessel», lässt sich Eliano Carluccio, Geschäftsführer der Agentur We Get Social Media, in einer Medienmitteilung zitieren.
Der Erfolg gebe dem Ansatz recht, so Carluccio weiter. Die Community wächst und Livique wie auch Lumimart sind auf Social Media längst mehr als reine Einrichtungsmarken, sie werden als moderne Stimmen im Wohnkosmos wahrgenommen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei We Get Social Media: Eliano Carluccio, Levi-Noah Schölkopf, Jaira Peyer; verantwortlich bei Livique: Fatima Gmati.
