20.10.2025

We Get Social Media

Auffallen, ohne sich aufzudrängen

Seit Anfang Jahr präsentieren sich die beiden Einrichtungshäuser Livique und Lumimart mit einem neuen Social-Media-Auftritt.
Publiziert am 20.10.2025

Die Inhalte heben sich vom klassischen Look ab und funktionieren perfekt auf Instagram, schreibt die für den Auftritt verantwortliche Agentur We Get Social Media.



«Wir wollten einen Auftritt schaffen, der auffällt, aber nicht aufdrängt, der sich so leicht anfühlt wie ein Sonntagnachmittag im Lieblingssessel», lässt sich Eliano Carluccio, Geschäftsführer der Agentur We Get Social Media, in einer Medienmitteilung zitieren.

Der Erfolg gebe dem Ansatz recht, so Carluccio weiter. Die Community wächst und Livique wie auch Lumimart sind auf Social Media längst mehr als reine Einrichtungsmarken, sie werden als moderne Stimmen im Wohnkosmos wahrgenommen. (pd/nil)

Credits

Verantwortlich bei We Get Social Media: Eliano Carluccio, Levi-Noah Schölkopf, Jaira Peyer; verantwortlich bei Livique: Fatima Gmati.


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

persönlich Exemplar
Neues Heft ist da
Die neue «persönlich»-Ausgabe ist da - jetzt Probe-Exemplar bestellen.