Oneline: Auftakt zur Expansion ins Ausland

Publiziert am 20.07.2026

Die neue Gesellschaft Oneline Ltd soll gemäss Mitteilung als Basis für den Vertrieb der B2B-Lead-Generierungssoftware Auto Monkey sowie der Gewinnspielplattform Win4Win im Vereinigten Königreich dienen. Als ersten Mitarbeiter vor Ort hat Oneline im Juni James Garnier verpflichtet. Er war zuvor als Senior Sales Executive beim Softwareanbieter Lead Forensics tätig und soll künftig den britischen Markt verantworten sowie perspektivisch den Aufbau eines US-Geschäfts begleiten.

Als ersten Zielmarkt nennt die Agentur Sportclubs und deren Sponsorengewinnung. «Grossbritannien ist für uns ein äusserst spannender Markt – die Dichte an Unternehmen, die genau unsere Lösungen brauchen, ist enorm», lässt sich Mitgründer und Partner Sami Gashi in der Mitteilung zitieren. Zu Garnier äussert er sich mit den Worten: «Mit James Garnier haben wir einen erfahrenen und sympathischen Sales Professional gefunden, der unsere Werte teilt.»

Die drei Partner Egzon Cekaj, Sami Gashi und Labinot Gashi hielten im Juli erste Meetings in London ab, um die Marktbearbeitung mit Garnier abzustimmen. London ist laut Unternehmensangaben der Auftakt einer internationalen Expansion; Standorte in München und Dubai befänden sich in Planung.

Oneline wurde in der Zentralschweiz gegründet und positioniert sich als Full-Service-Digitalagentur mit den Schwerpunkten SEO, Performance Marketing, KI-gestütztes Marketing und Lead-Generierung. (pd/cbe)