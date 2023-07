Lumina Health bekam vom Kantonsspital Luzern den Auftrag, Strategie und Marke für ein Magen-Darm-Zentrum mitten in Luzern zu entwickeln. Entstanden ist «Inolux», das neue gastroenterologische Zentrum, das in engster Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital das gesamte Spektrum an gastroenterologischen Untersuchungen und Therapien anbietet.



Minimalismus, Eleganz und Humor

Lumina Health entwickelte die Markenstrategie und ein Corporate Design, das mit Minimalismus, Eleganz und einer Prise Humor überzeuge, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Diese Klarheit spiegle sich auch im Innengestaltungskonzept wider.





Für die Positionierung entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Kundenteam ein neues Markenversprechen: «Für ein gutes Bauchgefühl.» Dieses Versprechen bringt den Anspruch bezüglicher medizinischer Expertise gepaart mit der emphatischen Betreuung, auf den Punkt. Ein Multichannel-Markenauftritt sorgt dafür, dass unterschiedliche Zielgruppen auf den richtigen Kanälen erreicht werden und dass das Brandimage analog und digital konsistent erlebbar wird.

Verantwortlich bei Lumina Health: Tarja Zingg (CEO | Creative Director), Sarafina Eckert (Projektleitung), Daniela Eberle, Debi Balmer (Design); Verantwortlich beim Luzerner Kantonsspital: Karin Hodler, Patrick Aepli, Stephan Baumeler, Oliver Annen. (pd/nil)