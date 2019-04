Matchcom: Aus der Not eine Tugend gemacht

Sprayereien auf Bauwänden sind ein lästiges, leider häufiges Übel. Kürzlich wurden die Wände für das Bauvorhaben «Atmos Business Park» in Zürich-West beschmiert. Im Auftrag der Eigentümerin PSP Swiss Property verantwortet Matchcom im Zug des Marktauftritts die Bauwandbeschriftung für Atmos und macht aus der Not eine Tugend: Die Agentur erklärt die Schmiererei zu einem Kunstwerk. Anstatt die Schmiererei zu entfernen, liess man die Graffitis der unbekannten Spraykünstler stehen und kurzerhand zu einem Kunstwerk erklären – natürlich mit einem Augenzwinkern.

«Jedes Kunstwerk erhält einen Beschrieb mit Bezug zu einem oder mehreren Projektvorteilen von ‹Atmos›», wird Christian Staub von Matchcom in einer Mitteilung zitiert. «Aus ‹COPS› wird zum Beispiel ‹Corporate People Satisfaction Ratio› oder ‹FLY› wird interpretiert als das intensiv erlebte Hochgefühl auf der 17. Etage des neu entstehenden ‹Atmos Tower›». Mit dieser Aktion gibt die PSP Kreativraum ans Quartier Zürich-West zurück. Gleichzeitig werden Passanten auf verblüffende Art über die Vorteile von «Atmos» informiert, die Sprayer insgeheim gerügt und Erneuerungskosten vermieden. Die beiden Bauwand-Kunstwerke können bis auf weiteres an der Hardturmstrasse 181 in Zürich-West bestaunt werden.

Verantwortlich bei PSP Swiss Property: Christoph Sättler; verantwortlich bei Match Communications: Christian Staub. (pd/cbe)