Die Zürcher Brandingagentur Evoq Communications hat den Auftrag des Industrieverbandes Swissmem erhalten, die Branchenmarke Tecindustry neu zu entwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Der erste grössere Auftritt ist vergangene Woche am schweizerischen Industrietag in Lausanne erfolgt.

Die Industrie in der Schweiz steht längst nicht mehr für rauchende Schlote oder traditionellen Maschinen-, Elektro- und Metallbau (MEM). Hightech hat Einzug gehalten und neue Technologiefelder wie Sensorik, Photonik, Robotik oder Halbleitertechnologie gehören heute zur Branche. Drei von vier Personen in der Schweiz können den Begriff MEM-Industrie nicht korrekt zuordnen. Hingegen bringen 56 Prozent die Bezeichnung Tech-Industrie mit der Branche direkt in Verbindung. Swissmem positioniert deshalb die MEM-Industrie in der Öffentlichkeit künftig als Tech-Industrie mit der Marke Tecindustry, heisst es weiter.

Mit der Neupositionierung sollen Themen wie Innovation, Klima- und Umweltschutz und Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden.

In einem ersten Schritt entwickelte Evoq gemäss Mitteilung mit Swissmem die Markenpositionierung. Neben den Vision- und Missions-Statements sollen eigenständige Werte sowie klar umrissene Kommunikationsthemen die Positionierung ergänzen. Für den dazugehörigen visuellen und kommunikativen Auftritt sind prägnante Farben, plakative Bildmotive und Wortkreationen rund um die Silbe «tec» benutzt worden. Die Kommunikation ist mehrsprachig angelegt und funktioniert in den Sprachregionen der Schweiz gleichermassen wie im englischsprachigen Raum.

Verbandsintern ist die Marke mit internen Branding-Massnahmen, FAQs und Sprach- und Design-Guidelines eingeführt worden. Da Swissmem als Verbandsmarke bestehen bleibt, gilt besonderer Erklärungsbedarf beim Einsatz der unterschiedlichen Absendermarken.

Am schweizerischen Industrietag ist mit Raketenglace und einem «Bon appétec» auf das Onlineportal tecindustry.ch hingewiesen worden. Evoq ist laut Mitteilung ebenfalls verantwortlich für die Neustrukturierung und die visuelle Überarbeitung der Website gewesen. Massnahmen für die weitere Verankerung bei den Verbandsmitgliedern und in der Öffentlichkeit sind in Planung.

Verantwortlich bei Evoq: Adrian Schaffner (Mandatsleitung und Beratung), Susanne Pfäffli (Text und Konzept), Dominique Haussener (Website-Konzept), Nico Kesper (Text), Markus Wohlhüter (Design Direction), Marc Hahn (Design), Corinne Basler (UX-Design); verantwortlich bei Swissmem: Ivo Zimmermann (Leiter Kommunikation / Mitglied der Geschäftsleitung), Noé Blancpain (Ressortleiter Politik), Jonas Lang (Ressortleiter Kommunikation), Alena Sibrava (Projektleiterin Kommunikation). (pd/yk)