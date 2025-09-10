News aktuell: Aussenwerbung für PR-Meldungen

Publiziert am 10.09.2025

Die DPA-Tochter News aktuell bietet neu digitale Out-of-Home-Werbung als Ergänzung zu bestehenden Verbreitungsservices an. Das Angebot «OTS Display Ads» ermöglicht die Ausspielung von Medienmitteilungen auf über 650 digitalen Bildschirmen schweizweit.

Der Service ist als Ergänzung zu einer bestehenden OTS-Text-Bild-Verbreitung buchbar. Je nach Paket werden bis zu 100'000 Ausspielungen garantiert. Die Inhalte werden über 650 Standorte in der ganzen Schweiz verteilt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für die Umsetzung kooperiert News aktuell mit dem Schweizer DOOH-Anbieter Displayactive.ch. Die Bildschirme befinden sich an frequentierten Orten wie Shopping-Centern, Tankstellen, Apotheken und entlang stark befahrener Strassen.

Bei einer Buchung werden Headline und Bild der Medienmitteilung als «Presseportal News» auf den Out-of-Home-Displays veröffentlicht. Ein QR-Code verlinkt auf die vollständigen Inhalte im Presseportal.ch. Die Ausspielungen erfolgen im Hoch- oder Querformat und dauern zehn bis 15 Sekunden.

Das Angebot richtet sich besonders an kurze, aufmerksamkeitsstarke Botschaften wie Event-Hinweise, Produktankündigungen oder Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit. Durch programmatische Ausspielung und definierte Reichweitenpakete soll der Einstieg in digitale Aussenwerbung mit geringem Budget ermöglicht werden.

News aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 als Joint-Venture zwischen Keystone-SDA und der deutschen DPA gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur DPA-Gruppe. Das Unternehmen bietet Verbreitungsservices für PR-Inhalte über verschiedene Medienformate an. (pd/cbe)