Publiziert am 30.10.2025

Die Suisse Podcast Awards und das Suisse Podcast Festival finden bislang zu unterschiedlichen Jahreszeiten statt. Nach zwei Awards-Editionen (2023, 2024) bündelt Giglio die Events neu, wie es in einer Mitteilung heisst. Die gemeinsame Veranstaltung findet am Freitag, 27. März 2026, ab 20 Uhr im Frame by KinoKoni an der Ecke Lagerstrasse/Langstrasse in Zürich statt. Türöffnung ist um 18.30 Uhr.

Preise werden in den Kategorien Nachrichten, Kultur, Leben, Unterhaltung, Sport, Wirtschaft, Unternehmen, Neuheiten, True Crime und Live vergeben. Zusätzlich gibt es einen Publikumspreis, einen Jurypreis für herausragende gesellschaftliche Relevanz und einen Gesamtsieger. Schweizer Podcasterinnen und Podcaster können sich ab sofort auf suisse-podcast.ch anmelden. Eine 50-köpfige Fachjury – darunter frühere Preisträgerinnen und Preisträger – entscheidet über die Nominierungen.

Um seine Schlagkraft in der Kommunikation und Vermarktung zu verstärken, integriert Giglio die Suisse Podcast Awards ins Festival. «So verstärken wir auch die Strahlkraft unserer Podcast-Hubs im Frame by KinoKoni, der gemeinhin als Home of Podcasts bekannt ist», sagt Giglio. Neben Awards und Festival betreibt er die Plattform Suisse Podcast, einen DAB+-Radiosender und die Suisse Podcast Academy. (pd/cbe)