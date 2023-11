SwissCommerce Group: Axel Wüstmann wird neuer CEO

Axel Wüstmann wechselt nach vielen Jahren im Mediengeschäft in die E-Commerce-Branche. Am 1. Januar 2024 tritt er seine neue Position als CEO der SwissCommerce-Gruppe an, wie diese auf der Website schreibt. Wüstmann verliess CH Media Ende 2022, früher als ursprünglich geplant (persoenlich.com berichtete).

«Die SwissCommerce-Gruppe mit ihren zahlreichen Marken, ihrer internationalen Ausrichtung und den damit verbundenen organisatorischen Herausforderungen haben mich sofort gereizt. Ich freue mich auf diesen neuen beruflichen Abschnitt und darauf, das Unternehmen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen weiterentwickeln zu können», wird Axel Wüstmann zitiert.

Peter Schüpbach, CEO a.i. und Executive Chairman der SwissCommerce-Gruppe, schrieb auf LinkedIn: «Unter Insidern ist bekannt: Das Wappentier der SwissCommerce ist der Gorilla. Also Axel: Willkommen in der Gorilla-Familie. Ich freue mich sehr, dass Du unsere Gruppe in den nächsten Jahren weiterentwickeln wirst. Als Silberrücken werde ich mich wiederum mehr um strategische Projekte kümmern.»

Die SwissCommerce-Gruppe betreibt mehr als 25 Onlineshops in ganz Europa, die laut eigenen Angaben einen konsolidierten Umsatz von über 100 Millionen Franken erwirtschaften. In den letzten Jahren habe das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet und beschäftige derzeit mehr als 360 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten in der Schweiz, Deutschland, Schweden und Rumänien. Zuletzt übernahm die SwissCommerce-Gruppe die AstroSweden-Gruppe, wodurch sie sich im Bereich Jagd und spezialisierten Outdoor-Artikel fest in Europa etablierte, heisst es in der Mitteilung.

In der Schweiz ist die Gruppe vor allem für ihre Aktivitäten in den Bereichen Reitsport, Angeln, Taschenlampen und Hundeartikel bekannt. (pd/cbe)