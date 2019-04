APG hat das Aymo-Portfolio um eine zusätzliche Mobile-Targeting-Lösung auf der Basis von Standortdaten erweitert. Mit dem neuen «ReplayTarget» aus der bestehenden Aymo-Produktreihe würden Zielgruppen erstmals durch vorher besuchte Standorte definiert, heisst es in einer Mitteilung.

Der Ausbau der von APG entwickelten Technologie eröffne dem Werbemarkt ganz neue Möglichkeiten und setze einen weiteren Meilenstein im Mobile-Advertising-Markt. Mit dem Angebot Aymo-«ReplayTarget» könne erstmals auf in der Vergangenheit gesammelte Daten zugegriffen werden.

Zur Eingrenzung einer Zielgruppe würden sogenannte Polygone auf einer Karte eingezeichnet. Nutzer von Apps, die sich in der Vergangenheit zu einer genau definierten Zeit in diesen geografischen Räumen aufgehalten haben, würden registriert und einer entsprechenden Zielgruppe zugeordnet. Die Mobile Ads würden dann nur denjenigen Nutzern angezeigt, die sich während der definierten Zeit nachweislich in den ausgewählten Polygonen aufgehalten haben. So könnten Werbetreibende beispielsweise die Zielgruppe «Fussballfans» ansprechen, weil die Smartphones der Nutzer im vergangenen Jahr in Fussballstadien registriert wurden.

Die Standort-Daten-Technologie von Aymo stütze sich auf eine direkte Datenanbindung zu Mobile Apps, die täglich über 3,8 Millionen Standort-Datenpunkte generieren. «ReplayTarget» sei das sechste Produkt der Aymo-Reihe und lässt sich mit «LiveTarget», «ReTarget» sowie den analogen und digitalen Aussenwerbelösungen der APG kombinieren. (pd/log)