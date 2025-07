Publiziert am 23.07.2025

Das zweitägige Event in der Werfthalle Wollishofen umfasste die komplette Umgestaltung der Halle mit Bühne, LED-Wand, Hafenbar und entsprechender Ausstattung.





Die Kreativagentur Aroma entwickelte ein Hafenfest-Konzept mit Schifffahrten auf dem Dampfschiff Stadt Zürich, Auftritten des Komikerduos Lapsus am Samstagabend und Familienprogramm mit dem Kindertrio Silberbüx am Sonntag. Die Agentur übernahm Planung, Inszenierung und Umsetzung aus einer Hand, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.



Neben der Eventrealisierung betreut Aroma die ganzjährige Jubiläumskommunikation der Genossenschaft. Dazu gehören die Entwicklung der inhaltlichen Leitidee, des visuellen Auftritts, kanalübergreifende Kampagnen sowie die Produktion verschiedener Content-Formate und einer Imagebroschüre.



Die 1849 gegründete Sparhafen Genossenschaft feierte mit ihren Mitgliedern das Jubiläum als Dankeschön für deren langjährige Unterstützung. (pd/nil)