Wirz Activation: Barbara Dürst verstärkt die Geschäftsleitung

Wirz Activation konnte Barbara Dürst als neuen Managing Director für die Dialogmarketing-Agentur innerhalb der Wirz Gruppe gewinnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach Stationen bei diversen Agenturen und der Lifestyle-Brand Bally war Barbara Dürst zuletzt während 18 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei OgilvyOne in Zürich tätig. Davon alleine zehn Jahre in der Gesamtverantwortung der renommierten Netzwerkagentur mit digitalem Schwerpunkt.

In ihrer neuen Rolle berichtet sie an Jörg Bewersdorff, der als CEO von Wirz Activation konsequent an der Weiterentwicklung der Marke arbeitet. «Mit Barbara konnten wir eine absolute Expertin mit beeindruckendem Track-Record im Bereich Customer-Engagement gewinnen. Wir sind superstolz, glücklich und freuen uns sehr, sie bei uns an Bord zu wissen», lässt sich Bewersdorff in der Mitteilung zitieren.

Barbara Dürst folgt auf Amar Abbas, der das Unternehmen bereits Anfang November verlassen hatte. (pd/lol)