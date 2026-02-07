Publiziert am 07.02.2026

Die Spende erfolgte wenige Tage nach der Ausstrahlung des SRF-Dokfilms «Wo-wo-Wohnungsnot – Das Zürcher Monopoly» vom 22. Januar. Darin tritt Balz Halter, Verwaltungsratspräsident der Halter Gruppe, als einziger Vertreter der Immobilienbranche auf.

Der Film habe tatsächlich den Ausschlag für die Spende gegeben, wird Balz Halter in einem Artikel der Schweiz am Sonntag zitiert. Die Sendung sei so tendenziös gewesen, dass die Familie den Entschluss gefasst habe, mit einem Beitrag die SRG-Initiative zu unterstützen. Halter sagt, er sei als liberaler Geist schon vorher für die Initiative gewesen.

Der Film thematisierte Profitgier, Verdrängung und explodierende Mietpreise. Halter kritisiert, die Immobilienbranche werde als Problem statt als Teil der Lösung dargestellt. Auch die FDP Zürich reichte Beschwerde ein und fordert die Löschung des Films aus dem Archiv. SRF weist die Vorwürfe zurück und steht weiterhin hinter dem Film.

Die Befürworter der Initiative verfügen nun über rund 1,9 Millionen Franken, die Gegner über 3,9 Millionen Franken. (nil)