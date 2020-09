Der Schweizer Skirennfahrer Beat Feuz wird die neue Saison gemeinsam mit Ochsner Sport in Angriff nehmen wird, heisst es in einer Mitteilung des Sportfachhändlers. «Ich freue mich riesig auf die neue Partnerschaft mit Ochsner Sport», wird der dreifache Disziplinensieger in der Abfahrt zitiert. «Uns verbindet die Leidenschaft für den Sport. Wir wollen die beste Leistung zeigen. Das Ochsner Sport-Team hat mich zudem in den ersten persönlichen Treffen mit Professionalität und Bodenständigkeit überzeugt. Kurz gesagt: Es passt perfekt. Auf eine tolle Zusammenarbeit!»

«Es ist grossartig, dass Beat Feuz Teil der Familie wird. Er verkörpert Bodenständigkeit, Zielorientierung, Passion und ist dabei sehr erfolgreich. Als Markenbotschater passt Beat Feuz perfekt zu uns und unserer Philosophie. Die Kunden erleben die ausserordentliche Skikompetenz von Beat Feuz bereits in diesem Winter. Wir planen eine grossangelegte Kampagne», sagt Marco Greco, Leiter Marketing von Ochsner Sport zur Partnerschaft. (pd/wid)