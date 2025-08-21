APG|SGA: Beat Holenstein geht nach 30 Jahren

Publiziert am 21.08.2025

Beat Holenstein, Leiter Marketing & Partner Market und Mitglied der Unternehmensleitung der APG, wird das Unternehmen per 30. September 2026 verlassen. Nach über drei Jahrzehnten bei der Schweizer Aussenwerbefirma möchte er sich «privaten Projekten ausserhalb der Aussenwerbebranche widmen», wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Er stehe der APG aber bei Bedarf darüber hinaus punktuell und bei Projekten zur Verfügung.

Der frühzeitig kommunizierte Entscheid ermöglicht eine etappenweise Anpassung der Organisationsstruktur. Per 1. Januar 2026 übernimmt CFO Nico Benz-Müller zusätzlich die Verantwortung für den Bereich «Partner Market». Nicolas Adolph wechselt vom Product Management als «Leiter Projekte, Submissionen & Services» ebenfalls in diesen Bereich.

Bereits früher, per 1. Oktober 2025, werden organisatorische Änderungen im Bereich «Advertising Market» wirksam. Die Units «Programmatic & aymo» unter Michael Pevec wechseln von Holensteins Verantwortung zu Andy Bürkis Bereich. Michael Sutter übernimmt neu die «Verkaufsberatung Regionen» sowie «Transport Advertising».

Raffaello Giorgio leitet künftig «Airport Advertising und Sales International» und rapportiert an Marcel Baumann. Danilo Ciaravolo, bisheriger Leiter «Airport Advertising und Sales International», verlässt die APG im Oktober 2025. «Die Trennung erfolgt in gegenseitigem Einverständnis», so APG-CEO Markus Ehrle auf Anfrage von persoenlich.com.

Über Holensteins Nachfolge in den Bereichen Marketing und Product Management soll zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden. (pd/cbe)