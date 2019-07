APG: Beat Holenstein leitet «Marketing & Innovation»

Im Zuge der «One Brand»-Strategie hat APG mit «Marketing & Innovation» einen neuen Unternehmensbereich geschaffen. Dieser soll den digitalen Transformationsprozess innerhalb der APG|SGA vorantreiben, wie die Vermarkterin in einer Mitteilung schreibt.

Mittlerweile seien die Strukturen definiert: Michael Pevec ist am 15. Juli zur APG|SGA gestossen. Er verantwortet den neuen Bereich Programmatic & Automation. Pevec ist zuständig für die Strategie, Konzeption und Einführung von neuen Plattformen. Er soll Lösungsansätze für den programmatischen Verkauf der zahlreichen digitalen APG|SGA-Produkte entwickeln. Pevec bringe langjährige Erfahrung in Digital Marketing und Programmatic aus verschiedenen Unternehmen in Deutschland mit und kenne als ehemaliger Sales Director Switzerland von Smartstream TV auch den Schweizer Markt.





Für die neu geschaffene Unit E-Commerce konnte per 1. September 2019 Thomas Perret gewonnen werden. Mit seinem Team treibe er die Entwicklung von neuen digitalen Vertriebskanälen und Webshop-Lösungen voran. Perret sei ein ausgewiesener Marketing- und Kommunikationsexperte mit langjähriger Erfahrung in E-Business und E-Commerce sowohl auf Unternehmens- als auch auf Agenturseite.

Neuer Leiter von Innovation & New Business ist Raphael Bratschi. Er ist zuständig für das gesamte Innovationsmanagement innerhalb der APG|SGA, welches Entwicklungsprojekte, neue Technologien und die Implementierung von neuen Geschäftsfeldern beinhaltet. Bratschi wird zudem weiterhin die Unit aymo Mobile Targeting führen und das Geschäftsfeld Mobile Advertising mit neuen Lösungen und Produkten weiterentwickeln.

Das Team wird per 1. September durch Carla Thaper-Mengel ergänzt. Sie hat an der Universität St. Gallen ihr Studium mit Schwerpunkt Marketing Management mit einem Doktorat abgeschlossen.



Ernst Fuhrer, bisheriger Leiter von Megaposter & Promotion, hat die neu geschaffene Unit Spezialprojekte & Spezialumsetzungen übernommen und ist innerhalb der APG|SGA für die Weiterentwicklung und kreative Umsetzung von neuen Ideen übergreifend über das umfassende Produktportfolio zuständig.









Den Bereich Produkt- und Marktkommunikation führt Dorit Hirsch. Mit ihrem achtköpfigen Team ist sie für sämtliche Kommunikationsmassnahmen des gesamten operativen APG|SGA-Produkt- und Serviceportfolios zuständig.





Nicolas Adolph leitet den Bereich Product Management & Mediaresearch und verantwortet mit seinem Team die Planung, Steuerung und Kontrolle von sämtlichen analogen und digitalen APG|SGA-Produkten. In dieser Funktion ist er laut der Mitteilung von APG zugleich Stellvertreter Beat Holenstein als Chef des Bereichs «Marketing & Innovation». (pd/eh)