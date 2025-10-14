Innocent: Benefizaktion «Das grosse Stricken» ist nach zehn Jahren zurück

Publiziert am 14.10.2025

Für jeden verkauften Smoothie mit Mützchen spendet Innocent gemeinsam mit Pro Senectute eine Portion Früchte und Gemüse an ältere Menschen. Das Projekt richtet sich an Armutsgefährdete, wie in einer Medienmitteilung von Innocent steht. In der Schweiz leben rund 300'000 Menschen im Pensionsalter unterhalb der Armutsgrenze, etwa 14 Prozent der über 65-Jährigen. Viele von ihnen leiden unter Vitaminmangel oder können sich eine ausgewogene Ernährung nicht leisten.

Die Aktion fand zuletzt vor gut zehn Jahren statt. Damals beteiligten sich in der Schweiz, Deutschland und Österreich zusammen über eine Million Strickende. Die gefertigten Mützchen zeigen verschiedenste Formen und Motive.

Pro Senectute, die grösste Fach- und Dienstleistungsorganisation der Schweiz für ältere Menschen, begleitet das Projekt. Die Organisation arbeitet mit fast 18'000 Freiwilligen und einem schweizweiten Netzwerk. (pd/nil)