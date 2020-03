MediaCom Schweiz: Benjamin Moser ist neuer CEO

Führungswechsel bei MediaCom: Benjamin Moser hat per 1. März die Führung der MediaCom Schweiz übernommen. Sein Vorgänger Lennart Hintz gebe den Stab nach vier Jahren weiter, um sich künftig auf seine neue Rolle als Managing Director, EMEA zu konzentrieren, schreibt Mediacom in einer Mitteilung. «Nach insgesamt 14 abwechslungsreichen Jahren bei der MediaCom Schweiz freue ich mich auf neue Aufgaben», so Hintz.

Benjamin Moser startete seine Karriere in der Agenturbranche 2007 bei der Mindshare sowie der Carat. Seit Juli 2013 ist er bei der MediaCom Schweiz als Teamleiter in der Kundenberatung tätig. Später übernahm er zunächst als Client Service Director und seit 2017 als Chief Client Officer die Verantwortung über die gesamte Kundenberatung.

In dieser Zeit war Moser für die Führung und Weiterentwicklung von bestehenden und neuen Kunden verantwortlich. «Auch die kommenden Jahre werden in der Kommunikationsbranche von grossem Wandel bestimmt sein, die einige Herausforderungen, aber vor allem auch viele Chancen mit sich bringen werden. Ich freue mich sehr diesen Wandel in meiner neuen Rolle mit gestalten zu dürfen und zu prägen», so Moser.

Unter den neuen Leitung will Mediacom den Standort Zürich weiter aus- und aufbauen. (pd/eh)