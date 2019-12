APG: Bereich Data Science wird ausgebaut

Data Science komme bei der APG eine entscheidende Bedeutung zu: Der Bereich analysiert Informationen aus bestehenden Datenquellen, um unter anderem Prognosen für werbetreibende Kunden abzuleiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ziel ist eine vorausschauende, progressive Kampagnenplanung sowie folglich die gesteigerte Werbewirkung der Umsetzung von analogen, digitalen oder interaktiven OOH-Media-Lösungen. Ein interdisziplinär zusammengesetztes Team verarbeitet hierzu verfügbare Rohdaten aus verschiedenen internen und externen Quellen mit einem breiten Spektrum an Methoden und Technologien.

Im Fokus stehen Analysen und Interpretationen, die auf statistischen Methoden, mathematischen Modellen, Algorithmen des maschinellen Lernens und Umgebungen zur Visualisierung der Erkenntnisse basieren.

In diesen interdisziplinären Strukturen wird Jeremy Callner als Head of Data Science ab 2020 die Leitung übernehmen. Sein Werdegang begann mit einer Karriere als Konzertsaxophonist in den USA, anschliessend doktorierte er in Physik am CERN in Genf. Zu seinen beruflichen Stationen als Datenwissenschaftler zählten die swissQuant Group und die SIX Group. (pd/lol)