Zusammenschluss: Bern vernetzt sich zum Kongress-Hub

Rund zwei Drittel der getätigten Übernachtungen in Bern haben einen geschäftlichen Hintergrund, wie es in einer Mitteilung heisst: «Der massive Rückgang des Geschäftstourismus während der Pandemie hat die Wichtigkeit des MICE-Sektors für den gesamten Gästebereich und die der damit zusammenhängenden Wertschöpfungskette im gesamten Gewerbe spürbar gemacht.»

Die Weichen für die Zukunft würden aber gut stehen – Bern dürfe sich in den kommenden Jahren gleich auf mehrere Meilensteine freuen. In die Berner Hotellerie würden hohe Investitionen getätigt. Der Infrastrukturstandard sei dank zahlreichen Renovationsprojekten «sehr hoch». So verfüge der Kursaal Bern über modernste LED- und Hybrid-Technologie und biete Platz für Kongresse und Events bis 1500 Personen. Zudem kommen neue Hotels wie etwa das Stay KooooK Bern City, das Prizeotel oder das Los Lorentes dazu.

Mit der auf Frühling 2025 geplanten Eröffnung der neuen Festhalle auf dem Bernexpo-Gelände gewinne die Destination Bern schliesslich eine Lokalität dazu, die nicht nur den modernsten Standards entspreche, sondern dem Standort Bern auch neue Dimensionen im Veranstaltungsbereich eröffne. Die neue Festhalle werde Platz für grosse Kongresse und Veranstaltungen mit einem Publikum von bis zu 9000 Personen bieten.

Schulterschluss mit Wachstumspotenzial

Mit Bern Welcome, Bernexpo und Kursaal Bern schliessen sich drei Berner Unternehmen zur Interessengemeinschaft Congress Hub Bern zusammen, «um Synergien zu nutzen und das gemeinsame Netzwerk auszuweiten», wie es weiter heisst. Die Zusammenarbeit setze sich zum Ziel, bestehende und neue Kongressformate nach Bern zu holen und damit eine in jeder Hinsicht nachhaltige Wertschöpfung für die gesamte Region zu generieren. Dies geschehe in erster Linie durch eine gemeinsame Marktbearbeitung, eine aufeinander abgestimmte Akquiseplanung sowie die Entwicklung von im Standort entstehenden Ideen hin zu neuen Veranstaltungsformaten.

«In Bern sind zahlreiche führende Forschungsinstitutionen, innovative Firmen und wichtige Verbände zuhause, die eine erstklassige Expertise vorzuweisen haben», lässt sich der Co-Verwaltungsratspräsident von Bern Welcome, Marcel Brülhart, in der Mitteilung zitieren: «Fachwissen sowie kompetente Referentinnen und Refrenten befinden sich quasi vor der Haustür. Diese Chance wollen wir mit einer langfristigen und nachhaltigen Perspektive besser nutzen.» Die Agentur Linden 3L unterstützt im Auftrag von Bern Welcome Akteurinnen und Akteure am Standort Bern dabei, «schlummernde Ideen zu aktivieren und in die Tat umzusetzen».

Bern sei durch seine zentrale Lage direkt an der Sprachgrenze nicht nur ideal erreichbar, sondern präsentiere sich durch die kurzen Wege in der Stadt, die Sprachenvielfalt, die unmittelbare Nähe zur Natur und das entschleunigende Berner Lebensgefühl bei hoher Schweizer Servicequalität als ideale Destination für nationale und internationale Kongresse.

«Bern soll Schritt für Schritt zum bedeutenden Kongresshub werden. Durch die Vernetzung der lokalen Servicepartnerinnen untereinander schnüren wir mit dem Congress Hub Bern für unsere Besucher und Kongressveranstalterinnen gemeinsam ein attraktives Paket», so Manuela Angst, CEO von Bern Welcome, laut Mitteilung. Dank dem Congress Hub Bern soll sich Bern bis 2025 als «führende Kongressdestination in Bezug auf Attraktivität und Servicequalität für nationale und mittelgrosse internationale Kongresse, Messen und Veranstaltungen weiter etablieren». (pd/tim)