CH Media: Berner Dorf wird an YB-Match geschickt

Markenpiraterie

Neue Erfolge im Kampf gegen gefälschte Uhren

Neue Erfolge im Kampf gegen gefälschte Uhren

Die meisten beschlagnahmten Fälschungen von Schweizer Uhren stammen aus China und Hongkong.

Die meisten beschlagnahmten Fälschungen von Schweizer Uhren stammen aus China und Hongkong. In diesem Jahr gab es neu auch Erfolge in Saudi-Arabien, in der Türkei und in Ägypten.