Scholtysik & Partner: Besucherzentrum für Swissgrid konzipiert

Die nationale Netzgesellschaft nimmt das erste längere, unterirdisch geführte Teilstück einer Schweizer Höchstspannungsleitung am aargauischen Bözberg zum Anlass, die Vor- und Nachteile von Freileitungen und Erdverkabelungen sachlich aufzuzeigen. Mit Interessierten will Swissgrid über den komplexen Prozess hinter dem Entscheid diskutieren. Denn der offene und transparente Dialog mit Bevölkerung, Behörden und Wirtschaft ist für Swissgrid von grösster Wichtigkeit, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Gleichzeitig dokumentiert Swissgrid im Besucherzentrum Bözberg die Herausforderungen bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb dieses aussergewöhnlichen Vorhabens. Die Branding- und Design-Agentur Scholtysik & Partner verantwortet die Szenografie sowie die gestalterische Umsetzung des Besucherzentrums und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die Zugänglichkeit zu den komplexen und zuweilen abstrakten Themen Stromübertragung und Höchstspannungsnetz. Der Vergleich der beiden Übertragungstechnologien gelinge dank «verständlich aufbereiteten Gegenüberstellungen und interaktiven Elementen.»

Vielschichtige Sachverhalte wie die umfassende Interessenabwägung vor dem Technologie-Entscheid werden mithilfe von animierten Erklärvideos aufgegliedert und eingängig vermittelt. Ein Meinungsbarometer fängt zum Abschluss des Ausstellungsbesuchs die Stimmung der Besucherinnen und Besucher ein und fördert den Dialog zu einem bisweilen kontroversen Thema.

Neben der räumlichen Inszenierung übernimmt Scholtysik & Partner auch die multimediale Aufbereitung der Inhalte sowie die Gestaltung aller Ausstellungflächen. Die Agentur Infrakom zeichnet sich verantwortlich für die Textredaktion und die Inhaltskuration, Auviso audio visual solutions vollzieht die bauliche Umsetzung der Ausstellung. (pd/lol)