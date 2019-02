Jeff

Ikea-Automat geht auf Städte-Tour

Seit Kurzem steht am Zürcher Hauptbahnhof die «kleinste Ikea der Welt». Mit der Aktion will der Möbelhändler «näher an den Kunden treten», wie es heisst.