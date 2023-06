Aussenwerbung: Bevölkerungsdaten aktualisiert für SPR+ Expert

Bisher war das «Universum Schweiz» auf den Bevölkerungsstand vom 31.12.2011 fixiert. Im schweizweiten Durchschnitt ist die Bevölkerung in dem Zeitraum bis 2021 aber um 9.75 Prozent gewachsen. Die Medialeistung bezüglich der sichtbarkeitsgewichteten Kontakte wurde somit unterschätzt und zu niedrig ausgewiesen, schreibt Swiss Poster Research Plus in einer Mitteilung.



Für jede Gemeinde nachgeführt

Da sich die durchschnittlichen Tagesdistanzen der Schweizer Bevölkerung inzwischen auf das vorpandemische Niveau normalisiert haben, wurde im Rahmen des regulären Flächen- und Gebietsupdates im Juni nun das Universum auf den Stand vom 31.12.2021 aktualisiert. Die Wohnbevölkerung wurde für jede Gemeinde der Schweiz mit Alter und Geschlecht individuell nachgeführt.

Während OOH/DOOH-Bruttokontakte, Bruttoreichweite und Nettoreichweite der Realität entsprechend steigen, hat dies keinen Einfluss auf die Nettoreichweite in Prozent.



Zukünftig wird die Bevölkerung jährlich im regulären Flächenupdate im Januar aktualisiert. (pd/nil)