Ads&Figures: Bewusstsein für Demenz stärken

Bewusstsein für Demenz stärken

Alzheimer Schweiz lanciert eine digitale Sensibilisierungskampagne zum Welt-Alzheimer-Tag am 21. September. Der Claim lautet: «Demenz kann alle treffen».

Die Kampagne richtet sich an eine breite Zielgruppe, die bisher wenig Berührungspunkte mit dem Thema Demenz hatte. (Bild: zVg)