Ads&Figures: Bewusstsein für Demenz stärken

Die Kampagne zielt auf Prävention ab. Über Meta Ads auf Facebook und Instagram sowie programmatische Werbung soll eine breite Öffentlichkeit für das Thema Demenz sensibilisiert werden, heisst es in einer Mitteilung.
Die Kampagne richtet sich gezielt an eine breite Zielgruppe, die bisher wenig Berührungspunkte mit dem Thema Demenz hatte. Über Meta Ads und programmatische Display-Formate wird die Reichweite maximiert, während Retargeting-Massnahmen eine gezielte Wiederansprache der Zielgruppe ermöglichen. Die digitale Aussteuerung soll maximale Relevanz bei der Ansprache gewährleisten. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei der ads&figures AG: Noemie Leibinn (Digital Marketing Managerin), Alessandro Graf (CBDO und Partner); verantwortlich bei der Alzheimer Schweiz: Birgit Kölliker (Bereichsleiterin Kommunikation & Fundraising), Simon Bienz, Abteilungsverantwortlicher Fundraising und Major Donors.