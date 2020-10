Contcept Communication: Blogger-Event mit 100 Influencerinnen

Mit dem BaByliss-Event #GetYourBaBylissLook konnte Contcept einen neuen Meilenstein erreichen. Der digitale Event versammelte am Donnerstag über 100 Influencerinnen der Beauty- und Lifestylebranche und zählt somit zu den grössten je durchgeführten Blogger- und Influencer Events der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

An vier Slots tagsüber nahmen je über 25 Bloggerinnen teil. Aus dem Foto- und Videostudio von Contcept Communication an der Hardturmstrasse in Zürich wurde den Teilnehmerinnen live das neue Gerät «Curl Styler Luxe C112E» vorgestellt. Contcept hatte den Event intern konzipiert, organisiert und ausgeführt, für die Kameraführung war Tobias Stahel engagiert worden.

Erreicht werden konnten mit dieser Aktion an einem Tag über eine Million Personen, wie es in der Mitteilung heisst. «Die Posts und Stories über BaByliss dominierten am Donnerstag die Schweizer Social-Media-Kanäle», so Matthis Hofmann von BaByliss. «Ein riesen Erfolg.»

Der Event sei – wie schon live in den Jahren zuvor – auf grosses Interesse gestossen. Den momentanen Umständen geschuldet, sei er dieses Jahr erstmals in virtueller Form durchgeführt worden und habe mehr als doppelt so viele Teilnehmerinnen wie die Live-Events begeistern können.

«Wir haben in diesem Jahr unsere digitalen Angebote in den Bereichen Event, Social Media und Campagning massiv ausgebaut und zusätzliches Person dafür angestellt», wird Andreas Messerli, Inhaber Contcept Communication, zitiert. (pd/cbe)