Graubünden Ferien: Blogger sollen ein Print-Magazin schreiben

Ob Hüttenwanderung auf dem Kesch-Trek, Schlittschuh-Abenteuer im Albulatal oder Survival Experience im Parc Ela – Graubünden Ferien lädt regelmässig Blogger für individuelle Abenteuer oder Gruppenreisen in die Region ein. Im Gegenzug berichten diese auf ihren reichweitestarken Blogs und viel geliketen Social-Media-Kanälen authentisch und unverblümt über ihre Erfahrungen. Damit inspirieren sie ihre Leser und Follower, nach Graubünden zu reisen. Zugang zu den Geschichten hat aber nur, wer den Bloggern online folgt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vom Web aufs Papier

Mit einem neuen Projekt ändere Graubünden Ferien dies und führe Reiseberichte von Bloggern aus dem Digitalen zurück ins Analoge: in ein hochwertiges Magazin. Auch für die Suche nach packenden Geschichten für das Heft, setze die Tourismusorganisation auf die Blogger. Sie ruft diese auf, in den nächsten zwei Monaten Artikelideen zu entwickeln und online einzugeben, wie es weiter heisst. «Wir wollen den Bloggern ermöglichen, bei uns ihre persönlichen Berg- und Talträume zu verwirklichen. Denn ist der Autor vom Erlebten begeistert, springt der Funke auch auf den Leser über», wird Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, zitiert.

Kreative Artikelideen sind Trumpf

Die sieben bis zehn Blogger mit den originellsten Vorschlägen lädt die Tourismusorganisation nach Graubünden ein, damit sie ihre Idee in die Realität umsetzen können. Über ihre Erlebnisse werden sie im gedruckten Magazin sowie auf ihren Blogs und Social-Media-Kanälen berichten. «Dies ermöglicht uns, das Beste aus zwei Welten zu vereinen», so Vincenz. Die Geschichten der Blogger würden so online und offline grosse Reichweite erzielen und dadurch mehr potenzielle Gäste erreichen.

Online- und Offline-Partnerschaften

Für die Produktion und die Verbreitung des Print-Magazins arbeitet Graubünden Ferien mit Passaport, der Herausgeberin des Reisemagazins «Transhelvetica», zusammen. Um das Projekt in der deutschsprachigen Bloggerszene bekannt zu machen, konnte die Tourismusorganisation die deutsche Bloggerin Jana Zieseniß vom Reiseblog «Sonne & Wolke» als Ambassadorin gewinnen. (pd/cbe)