Dreifive konnte sich als neue Social-Media-Lead-Agentur für den internationalen Hersteller und Händler von Forst- und Gartenprodukten durchsetzen und betreut ab sofort den DACH-Raum und Frankreich. Das Mandat umfasst eine spezialisierte Content-Marketing-Strategie und deren operative Umsetzung auf den Plattformen Instagram und Facebook. Hinzu kommt die damit einhergehende Content-Produktion und das Community Management. Das Blog-Hosting sowie die Erstellung von zweisprachigen, suchmaschinenoptimierten Blogtexten wird ebenfalls von Dreifive übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst.



Die Zielsetzung für beide Seiten sei ein kontinuierlicher Ausbau der individuellen Channels und eine Optimierung des Contents auf die Bedürfnisse der Zielgruppen unter der Berücksichtigung von performance-orientierten Kennzahlen. Durch den direkten Austausch der jeweiligen Teams sollen dabei die Bereiche Content-Marketing, Data-Driven-Paid Media und Kreation optimal aufeinander abgestimmt werden.

Die verbindenden Werte waren hier laut Mitteilung «das Einlassen und Verständnis gegenüber der Community und Zielgruppen, eine hohe Qualität im Content sowie innovative Ansätze und pro-aktive Konzepte, die den aktuellen Trends folgen». Jochen Weber, Geschäftsführer Kox: «Es war schön zu sehen, dass sich Dreifive hier bestens auf unsere Kunden eingelassen hat und tief in die Materie eintaucht, um das Verständnis für uns und unsere Community noch zu erweitern. Sie haben uns mit hoher Initiative ein übergreifendes Konzept präsentiert und wir konnten uns bereits von einigen innovativen Ideen überzeugen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in 2021.»

Thomas Petroczi, Head of Social Media bei Dreifive, ergänzt: «Für uns in der Dreifive ist es immer wieder spannend, in neue Branchen einzutauchen. Der Fachbereich Forstwirtschaft hat eine äussert aktive Community. Durch die Komplexität und die hohen Ansprüche der Zielgruppe ist die Erstellung von relevantem Content definitiv eine Herausforderung. Sie birgt aber, in Verbindung mit einer pointierten Paid-Strategie, gleichzeitig auch ein immenses Potenzial. Wir freuen uns nun darauf, dieses Potenzial gemeinsam mit Kox voll auszuschöpfen.»

Verantwortlich bei Kox: Jochen Weber (Geschäftsführer), Isabel Dobler (Marketing Supervisor), Ulrike Walzebuck (Customer Contact Manager); verantwortlich bei Dreifive: Marvin Grünthal (Jr. Social Media Consultant), Maximilian Papst (Social Media Consultant), Irene Klammer (Digital Designer), Manuela Vesely (Digital Designer), Katharina Kappel (Teamlead Social Media Kreation), Thomas Petroczi (Head of Social Media Wien), Sascha Frommhund (Managing Director), Marcel Oppliger (Managing Director). (pd/cbe)