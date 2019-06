Livesystems: BLS rüstet mit 676 Passenger-TV-Screens auf

Die 52 Flirt-Züge aus der neuesten Stadler-Rail-Serie würden etappenweise mit den Bildschirmen von Passenger-TV ausgerüstet. In jedem der 100 Meter langen Flirts würden 13 Bildschirme mit dem Passenger-TV-Programm installiert. Die FLIRTS ersetzen die 43 ältesten Pendlerzüge der BLS-Flotte und seien die bisher grösste Rollmaterialbeschaffung in der Geschichte der BLS, dem zweitgrössten Bahnunternehmen der Schweiz. Bis 2025 werde die ganze Flirt-Flotte im Berner S-Bahn- und Regio-Express-Verkehr unterwegs sein, Passenger-TV werde dann jeden Tag ein 90’000-köpfiges Publikum erreichen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bereits die 23 Lötschberger-Züge der BLS würden mit Passenger-TV ausgerüstet, der letzte Screen gehe Ende 2019 in Betrieb. «Die bisherige Zusammenarbeit beim Lötschberger war für uns sehr zufriedenstellend», wird Daniel Hofer, Leiter Personenmobilität der BLS, zitiert «das System funktioniert technisch einwandfrei und der gute Mix aus Neuigkeiten von Nau.ch, Wetter und Werbung bietet den Reisenden eine Ergänzung zu den Fahrgastinformationen».

Passenger-TV sei heute in über 60 ÖV-Unternehmen – rund ein Drittel davon Bahnen – und in 23 Kantonen präsent und damit Markt-Leader beim Fahrgastunterhaltungssystem im öffentlichen Verkehr der Schweiz. Livesystems, das Mutterhaus des ÖV-Produktes Passenger-TV, biete nach dem Prinzip «Alles aus einer Hand» nebst dem Newscontent von Nau.ch auch die technische und mit einer 30-köpfigen Sales-Equipe ebenfalls die werbetechnische Betreuung der Bildschirme. Zusammen würden die DOOH- und Online-Medien von Livesystems heute jeden Tag über zwei Millionen Zuschauer erreichen. (pd/log)