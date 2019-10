JTI Schweiz: Borja Marín wird neuer Marketingchef

Der 42-jährige Borja Marín wird neuer Marketingchef bei JTI Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Katherine Decorzant, die bis anhin das Marketing leitete, wechselt nach Belgien, wo sie Länderchefin wird. In den letzten drei Jahren hat sich Borja Marín als Länderverantwortlicher für den Aufbau der Geschäftstätigkeiten von JTI in Laos verantwortlich gezeichnet. Davor war er seit 2009 in verschiedenen Funktionen im Key Account Management und Trade Marketing bei JTI Schweiz tätig und kenne daher die lokalen Gegebenheiten bestens.

«Ich freue mich zusammen mit meinem ganzen Team auf die Herausforderungen bei JTI Schweiz, speziell mit den neuen Produkten wie E-Zigaretten. Umso mehr, als zurzeit intensiv über Werbeverbote diskutiert wird, obwohl diese erwiesenermassen weder zielführend noch verhältnismässig sind», lässt sich Marín in der Mitteilung zitieren. (pd/lol)