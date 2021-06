«Der Tourismus ist die geilste Branche dieser Welt!» Oder: «Seid leidenschaftliche Gastgeber und die Leute finden euch von alleine.» Oder: «Tourismus – ein unglaublich wichtiger Wirtschaftszweig.» Das sind nur einige der vielen motivierenden Botschaften, welche bekannte Touristikerinnen und Touristiker in ihren Kurzvideos an den Branchennachwuchs senden. Damit hat die IST, Höhere Fachschule für Tourismus in Zürich und Lausanne, die Social-Media-Kampagne #Tourismuszukunft gestartet. Genutzt werden laut einer Mitteilung die Kanäle LinkedIn, Facebook, der eigene IST-Blog, Tiktok, Instagram, YouTube und Google.

«Wir spüren im Moment eine leichte Verunsicherung bei den jungen Leuten bezüglich der Berufswahl in der Tourismusbranche. Dem wollen wir entgegenwirken, damit es in der Branche mittelfristig nicht zu einem Vakuum an qualifizierten Tourismusfachkräften kommt», wird Nicole Diermeier, Geschäftsführerin und Gesamtschulleiterin der IST, zitiert.

Acht bekannte Persönlichkeiten aus Tourismus, Wirtschaft und Politik sowie drei Alumni der IST teilen per Video ihre Begeisterung für den Tourismus und senden ihre Tipps und Empfehlungen für den Tourismusberuf in die ganze Schweiz. Mit dabei sind unter anderem Nik Hartmann (TV Moderator & Produzent), Martin Nydegger (CEO Schweiz Tourismus), Andrea Gmür (Ständerätin), Chantal Beck (Geschäftsführerin RailAway), André Lüthi (VRP Globetrotter Group), Berno Stoffel (CEO Seilbahnen Schweiz), Stéphanie Portmann (Inhaberin Fred Tschanz Gruppe) und Frédéric Füssenich (CEO Rigi Bahnen). Videos für die Westschweiz folgen.



«Alle haben ihre Zeit und ihre Expertise für unsere Videos kostenlos zur Verfügung gestellt», so Diermeier. «Ein weiteres Zeichen für den tollen Zusammenhalt der Branche in diesen herausfordernden Zeiten.»

Verantwortlich bei der IST: Nicole Diermeier, Gesamtschulleiterin und Geschäftsführerin; Videos: Mike Huber, Marketing Assistant & Production Manager Vantage Education Group. (pd/cbe)