Brack: «Brack Plus» neu mit Status- und Level-System

Publiziert am 22.09.2026

Das Statusmodell orientiert sich an der aktuellen Bestellfrequenz: Für jede Bestellung ab 50 Franken erhält ein Mitglied einen Stempel, der jeweils ein Jahr lang gültig bleibt. Ab der Anmeldung gilt automatisch der Status «Silber» mit Vorteilen wie Spezialpreisen, wechselnden Aktionen und einem einmaligen Gutschein von 10 Franken für den zweiten Einkauf. Ab fünf aktiven Stempeln steigt ein Mitglied auf «Gold» und erhält zusätzlich ein verlängertes Rückgaberecht, exklusive Rabattcodes sowie einen bevorzugten Kundendienst. Der Status «Platin» wird ab neun Stempeln innerhalb von zwölf Monaten erreicht und umfasst unter anderem Gratisversand auch bei Bestellungen unter 50 Franken, kostenlose Retouren, Geschenkverpackungen sowie exklusive Events. Der erreichte Status bleibt jeweils ein Jahr gesichert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Parallel dazu führt Brack ein Level-System ein, das unabhängig vom Bestellwert sämtliche Einkäufe seit Beginn der Mitgliedschaft zählt und im Unterschied zum Status nicht verfällt. Die Einstufung reicht von «Entdecker:in» (1 bis 10 Bestellungen) über «Freund:in» (11 bis 20), «Fan» (21 bis 30) und «VIP» (31 bis 40) bis zur «Legende» (ab 41 Bestellungen). Im Zuge der Überarbeitung hat Brack zudem den Markenauftritt des Programms erneuert.

Die Marke Brack gehört zur Unternehmensgruppe Brack.Alltron, die auch Alltron, Brack Business, DayDeal und Jamei sowie den Logistikdienstleister Brack.Alltron Logistik umfasst. Die Gruppe beschäftigt aktuell 1292 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Franken. (pd/cbe)