Lidl Schweiz: Bram van der Valk wird Chief Customer Officer

Publiziert am 04.09.2025

Lidl Schweiz will mit der Neuorganisation seiner Geschäftsleitung den Kundenfokus verstärken. Das Unternehmen hat dazu die Position des «Chief Customer Officer» geschaffen, die verschiedene kundenbezogene Bereiche bündelt.

Bram van der Valk übernimmt diese neu geschaffene Rolle. Der seit 20 Jahren bei Lidl tätige Manager ist seit fast vier Jahren bei der Schweizer Landesgesellschaft und war an der Einführung der Lidl Punkte sowie der Lancierung der Eigenmarke «Qualité Suisse» beteiligt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, den Bereich Kunde bei Lidl Schweiz weiter zu stärken. Mit der Neuaufstellung heben wir unseren Kundenfokus auf das nächste Level», wird Van der Valk zitiert.

Die neue Funktion vereint die Abteilungen Marketing, Brand, Customer Relations und Sales unter einem Dach. CEO Nicholas Pennanen begründet die Umstrukturierung mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens: «Nah am Kunden zu sein, ist Teil unserer Strategie.»

Van der Valk bringt Erfahrung in den Bereichen Kunde und Einkauf mit und kenne den Schweizer Markt gut, so Pennanen weiter. Die Neuaufstellung soll die Kundenperspektive stärker in alle Unternehmensentscheidungen einfliessen lassen. (pd/cbe)