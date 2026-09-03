Swiss Retail Media Day: Branche diskutiert im Volkshaus

Publiziert am 03.09.2026

Der Verband führte den Anlass im Zürcher Volkshaus durch. Moderiert wurde er von Marc Götti (CEO, Excom Media), der das Programm gemeinsam mit IAB-Switzerland-Präsident Roger Baur eröffnete. Den fachlichen Einstieg lieferte Daniel Knapp, Chief Economist bei IAB Europe, mit der Keynote «The State of Retail Media». Markus Caspari von Dentsu Germany ging anschliessend der Frage «Retail Media & AI Commerce: Stehen wir vor dem Systembruch?» nach.

Zum Schweizer Marktbezug referierten Séverine Hubatschek (Migros Supermarkt AG) und Sven Ruoss (Post Futurum). Mitja Grušovnik (Ringier Advertising) stellte unter dem Titel «Scale, Data & Reach» seine Sicht auf die Entwicklung von Retail Media vor.

Im zweiten Teil des Programms standen Anwendungsfragen im Zentrum: Gian Berger (Migros Supermarkt AG) und Albert Gubler (WPP Media) sprachen über die Rolle von Retail Media im Marketing-Mix, Felicia Wegmann (MediaMarkt Switzerland) über dessen Messbarkeit. Zum Point of Sale präsentierte Patricia Grundmann (OBI Advertising), zugeschaltet aus Deutschland, ein Pilotprojekt zu Sensorik und Echtzeit-Audiences; Daniel Siegmund (One Tech Group GmbH) zeigte Möglichkeiten von skalierbarem In-Store Retail Media auf.

Den Abschluss bildete ein von Gian Berger und Nicolas Bill, den Co-Leitern der IAB-Arbeitsgruppe Retail Media, moderiertes Panel mit Julia Sams (Henkel Consumer Brands Switzerland), Pierre Bohren (Brack.Alltron), Mitja Grušovnik und Tobias Kober (MediaMarkt Schweiz). (pd/cbe)