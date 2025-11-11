IAA: Branchenprofis coachen Nachwuchstalente

Publiziert am 11.11.2025

Am Montag fand im House of Communication das jährliche IAA-Speedmentoring statt, bei dem acht Führungspersönlichkeiten mit 24 jungen Talenten aus der Marketing- und Kommunikationsbranche zusammenkamen. Das vom IAA Swiss Chapter organisierte Programm brachte gezielt Führungspersonen und Nachwuchstalente aus Auftraggeber-, Agentur- und Medienszene zusammen.

Als Mentoren engagiert waren laut einer Mitteilung Adriano Beti (CEO Livesystems), Andrea Bison (Co-CEO Thjnk und Werberin des Jahres 2024), Bernhard Brechbühl (CEO 20 Minuten), Nico Keramaris (Managing Director Wirz), Silvan Merki (CCO Implenia), Alice Sauerer (Head of Marketing Strategy Swisscom), Ueli Weber (CEO Media Focus) und Sabrina Wettstein (Leiterin Verkauf Post Advertising). Die Nachwuchstalente erhielten dabei Einblicke, Tipps und Kontakte für ihren Karriereweg.

«Die Begeisterung und der Wissensdurst der jungen Talente inspirieren uns jedes Jahr aufs Neue», wird Chantal Landis, Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapters, in der Mitteilung zitiert. Guido Trevisan, CMO der Goldbach Group und Vorstandskollege von Landis, betont, der persönliche Austausch bei diesem Event sei von nachhaltigem Wert. Ismail Wicki, Senior Manager National Sales bei Weischer.Cinema, bezeichnet Mentoring als Investition in die Zukunft der Kommunikations- und Marketingindustrie. (pd/cbe)