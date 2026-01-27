Publiziert am 27.01.2026

Die Entwicklung basierte auf Workshops mit einem abteilungsübergreifenden Team von Jura Materials sowie Interviews mit Zielgruppen. Daraus entstand ein Markenkonzept, das technische Aspekte mit Nachhaltigkeitsanspruch verbindet. Der Name Calterra setzt sich aus «cal» für calcined clay (calcinierter Ton) und «terra» zusammen und soll auf Material, Herkunft und Beständigkeit verweisen, schreibt Suan in einem Communiqué. Der Claim lautet «Zement der nächsten Generation». Die Markenarchitektur ist so angelegt, dass sie für weitere Produkte erweiterbar ist.

Zur Kommunikation gehören neben dem visuellen Auftritt auch Animationen und Filme, die den Produktionsprozess darstellen. Eine Webplattform dient als zentrale Anlaufstelle für Informationen zur Marke.

Der Markenlaunch ist als dreiphasige Kampagne konzipiert. Im Februar findet ein Launch-Event beim Kunden vor Ort statt, bei dem Calterra erstmals vorgestellt wird. Mit der neuen Marke will Jura Materials CO₂-reduzierten Zement im Schweizer Baustoffmarkt positionieren und als Standard etablieren. (pd/spo)