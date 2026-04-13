Publiziert am 13.04.2026

Die neuen Sound Assets sind ab sofort an allen Touchpoints im Einsatz – von Kinospots über die Online-Kommunikation bis hin zu den physischen Spielhäusern, teilt die verantwortliche Agentur Toniq mit. Hintergrund ist die laufende One-Brand-Strategie von Swiss Casinos, die ein einheitliches Markenerlebnis über alle Kanäle hinweg anstrebt.

Bislang fehlte auf der auditiven Ebene eine vergleichbare Konsequenz. Der neue Sound solle die «selbstbewusste Haltung» der Marke transportieren und terrestrische Casinos mit dem Online-Angebot verbinden, erklärt Adrian Meyer, CMO der Swiss Casinos Group, in der Mitteiung.

Im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses wurde zunächst der sogenannte «Sweet Spot» des Sounds innerhalb der Gesamtwahrnehmung der Marke ermittelt – abgeglichen mit bestehenden Markenelementen, Zielgruppenerwartungen und dem Wettbewerbsumfeld. Zur Qualitätssicherung setzte Toniq das hauseigene Befragungstool «MeloMetric» ein, um die angestrebte Wirkung des Sounds empirisch zu verifizieren.

Das Ergebnis ist ein Sound Logo, das laut Unternehmen den Reiz des Spiels in wenigen Sekunden verdichtet: ein prägnanter Auftakt, ein fliessender Mittelteil und ein markanter «Winner»-Impuls als Abschluss. (pd/spo)