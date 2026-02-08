Feldschlösschen: Brauerei feiert Jubiläum mit Rösti in Rheinfelden

Publiziert am 08.02.2026

Am 8. Februar 1876 wurde das erste Feldschlösschen-Bier gebraut. CEO Thomas Amstutz stellte den Festakt unter das Motto «Zusammenhalt». Gemäss einer Medienmitteilung sagte Amstutz: «Als Unternehmen können wir den Zusammenhalt nicht verordnen. Aber wir können einen Beitrag leisten, indem wir ihn sichtbar machen. Wir wollen hinschauen. Wir wollen, dass alle hinschauen.» Bei einem Brunch an langen Tischen tauschten sich Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aus.



Feldschlösschen beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende an 22 Standorten in der Schweiz und beliefert etwa 25'000 Kunden aus Gastronomie, Detail- und Getränkehandel. (pd/nil)