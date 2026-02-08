08.02.2026

Feldschlösschen

Brauerei feiert Jubiläum mit Rösti in Rheinfelden

Die Brauerei Feldschlösschen hat am Sonntag ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 250 Gäste kamen zum Festakt in Rheinfelden. Bundesrat Albert Rösti wies in seiner Rede auf den versöhnlichen Charakter des gemeinsamen Biertrinkens hin.
Feldschlösschen: Brauerei feiert Jubiläum mit Rösti in Rheinfelden
«Das gemeinsame Bier nimmt die Härte und Schärfe aus dem Umgang»: Albert Rösti an der Feier der Carlsberg-Tochter Feldschlösschen. (Bild: zVg)
Am 8. Februar 1876 wurde das erste Feldschlösschen-Bier gebraut. CEO Thomas Amstutz stellte den Festakt unter das Motto «Zusammenhalt». Gemäss einer Medienmitteilung sagte Amstutz: «Als Unternehmen können wir den Zusammenhalt nicht verordnen. Aber wir können einen Beitrag leisten, indem wir ihn sichtbar machen. Wir wollen hinschauen. Wir wollen, dass alle hinschauen.» Bei einem Brunch an langen Tischen tauschten sich Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aus.

Unter den Gästen waren Jacob Aarup-Andersen, CEO der Carlsberg-Gruppe, und Henrik Poulsen, Verwaltungsratspräsident von Carlsberg. Feldschlösschen gehört zur dänischen Carlsberg-Gruppe.

Auch zahlreiche Bundespolitikerinnen und -politiker waren eingeladen. So auch Bundesrat Albert Rösti (SVP). Er würdigte in seiner Ansprache die gesellschaftliche Funktion des Biers: «‹Nachher ein Bier trinken›, das kann man auch mit dem Konkurrenten, mit dem politischen Gegner; das gemeinsame Bier nimmt die Härte und Schärfe aus dem Umgang. Ist das Anstossen mit einem Bier nicht mehr möglich, dann ist wirklich ‹Hopfen und Malz verloren›», so Rösti.



Zum Rahmenprogramm gehörten eine Rede des Schriftstellers Rolf Dobelli und ein Gespräch zwischen Dobelli, Nationalrätin Maja Riniker (FDP) und Politikwissenschaftler Michael Hermann.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten junge Talente wie Valerian Alfaré, der Jazz Campus Basel und der Jugendchor Jutz. Die Gäste konnten an Führungen durch das Brauereischloss teilnehmen.

Feldschlösschen beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende an 22 Standorten in der Schweiz und beliefert etwa 25'000 Kunden aus Gastronomie, Detail- und Getränkehandel. (pd/nil)

