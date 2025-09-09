Livesystems: Bundesamt prüft Bildschirme im ÖV

Publiziert am 09.09.2025

In den Wagen der Rhätischen Bahn (RhB) hängen, wie in vielen anderen ÖV-Verkehrsmittel in der Schweiz, Bildschirme der Firma Livesystems. Neben kurzen tonlosen News wird auch Werbung gezeigt. Ein Fahrgast störte sich daran und gelang mit einer Klage ans Bundesverwaltungsgericht, wie Blue News am Freitag berichtete.

Die Behörde trat auf die Beschwerde nicht ein. Sie überwies den Fall aber ans Bundesamt für Verkehr (BAV), das den Bau und den Betrieb der Bahnen beaufsichtigt. Es soll nun prüfen, ob die Bildschirme Reisende tatsächlich unzulässig beeinträchtigen.

Livesystems verfolge «die aktuellen Entwicklungen selbstverständlich aufmerksam», schreibt die Firma auf Anfrage von persoenlich.com. Sie könne sich aber nicht weiter zum laufenden Verfahren äussern, da «derzeit noch keine Entscheidung gefallen ist». (spo)