Publiziert am 25.08.2025

Die bisherigen Grossaktionäre um den früheren FC-Basel-Besitzer Bernhard Burgener unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Neben Burgener zählen zu den Grossaktionären die Pensionskasse der Messerfabrik Victorinox und die Investmentfirma des Luzerner Geschäftsmanns Alexander Studhalter. Dieser war 2022 von den USA im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wegen mutmasslicher Verbindungen zu einem russischen Oligarchen und Geldwäscherei-Vorwürfen vorübergehend mit Sanktionen belegt worden, wies die Anschuldigungen jedoch zurück. Er trat in der Folge von seinen damaligen Verwaltungsratsmandaten bei Highlight Event & Entertainment sowie verschiedenen Konzerngesellschaften zurück.

CSL Mindset steigt mit 300 Millionen ein

Das Geschäft von Highlight steht nun vor einem Neuanfang. Mit dem 300-Millionen-Zuschuss steigt die Investmentfirma CSL Mindset als neue Mehrheitsaktionärin ein. Mit 25 Millionen neuen gezeichneten Aktien zu je 12 Franken will sich CSL Mindset 62 bis 67 Prozent der Anteile am Schweizer Börsenunternehmen sichern, wie Highlight am Sonntagabend mitteilte.

Die Kapitalerhöhung soll im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots erfolgen, wobei die bisherigen Hauptaktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausüben, um den Einstieg der Investorin zu ermöglichen.

Für Frieden, Einheit, humanitäre Werte und göttliche Fülle

Hinter CSL Mindset verbirgt sich ein nicht namentlich genannter privater Investor sowie die Stiftung Clementy Schuman Legacy Foundation mit Sitz in London. Sie ist inspiriert unter anderem von EU-Mitgründungsvater Robert Schuman und engagiert sich laut eigenen Angaben für «Frieden, Einheit, humanitäre Werte und göttliche Fülle».

Die Stiftung organisiert internationale Treffen zu Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Als Treffpunkt nutzt sie unter anderem den Vatikan. Sie engagiert sich in Bereichen wie Raumfahrt, kulturellem Engagement, Gesundheit und Infrastruktur.

In der Stiftung sind prominente Persönlichkeiten aktiv, darunter der Katholisch-Konservative Ján Figel, ehemaliges Mitglied der EU-Kommission und früherer stellvertretender Ministerpräsident der Slowakei, sowie die Konservative Mariya Gabriel, ebenfalls Ex-Kommissionsmitglied und frühere stellvertretende Ministerpräsidentin Bulgariens.

Das bisherige Highlight-Aushängeschild Bernhard Burgener bleibt vorerst am Ruder. Der Medienunternehmer, der die Firma lange geprägt hat, führt die Firma weiterhin als Chef und Verwaltungsratspräsident und bleibt es voraussichtlich bis 2030.

CSL Mindset hat zugesichert, spätestens bis Mitte 2030 ein Übernahmeangebot für alle Aktionäre zu machen, sofern die Beteiligung nicht vorher unter ein Drittel falle, so die Meldung.

Highlight mit Millionenverlust

Die an der Schweizer Börse kotierte Firma Highlight Event & Entertainment schrieb in den vergangenen Geschäftsjahren jeweils hohe Verluste. Im Geschäftsjahr 2024 hatte sich der Nettoverlust auf 40,9 Millionen Franken verdoppelt.

Das Unternehmen mit Sitz in Pratteln ist im Sport- und Eventmarketing tätig. Das Unternehmen vermarktet unter anderem hochkarätige Events wie den Eurovision Song Contest, die Uefa-Fussballwettbewerbe oder die Wiener Philharmoniker. Zusätzlich betreibt es über ihre Tochterfirmen Film- und TV-Produktionen sowie Glücksspielgeräte.

Die Finanzspritze soll helfen, die hohen Verluste in den Griff zu bekommen, Schulden abzubauen und die Firma für die Zukunft fit zu machen.

Der Vollzug der Transaktion hänge noch von weiteren Bedingungen ab, darunter regulatorische Genehmigungen sowie eine Entscheidung der Übernahmekommission zur Bestätigung der neuen Opting-out-Regelung. Highlight kündigte an, zeitnah eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen und den Kapitalerhöhungsprospekt mit den endgültigen Bedingungen zu veröffentlichen. (sda/nil)