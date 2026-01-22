Havas: Cailler setzt auf neue Social-Media-Strategie

Publiziert am 22.01.2026

Cailler hat Havas Switzerland seit September 2025 mit der Betreuung seiner Social-Media-Kommunikation beauftragt. Die Schokoladenmarke ist auf Facebook, Instagram und neu auch auf TikTok präsent, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Havas hat für Cailler eine komplett neu konzipierte Social-Media-Strategie entwickelt. Die Agentur definierte eine thematische Klassifizierung der Inhalte, an jedes Format angepasste Hashtag-Typologien sowie eine Planung, die Kreativität, Kohärenz und Effizienz vereint. Die neue Strategie soll die überarbeitete Markenidentität von Cailler mit neuer Signatur, neuem Tonfall und neuer Visual Identity widerspiegeln.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cailler Chocolat (@cailler_suisse)

Sämtliche Social-Produktionen wurden vollständig inhouse von den Havas-Teams realisiert. Von Foto-Shootings über Videodrehs bis hin zur Integration von KI-Tools wurde jedes Format bei Havas konzipiert, produziert und finalisiert. (pd/cbe)