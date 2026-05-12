Der «Calida Club» ist als kanalübergreifendes System konzipiert: Onlineshop, Newsletter und stationäre Verkaufspunkte sind über SAP Emarsys als zentrale Marketing-Automation- und Datenplattform vernetzt. Das Programm geht damit über ein klassisches Bonusprogramm hinaus. Mitglieder erhalten Treueprämien, personalisierte Angebote, Priority Access und einen Concierge Service.
Kern des Konzepts ist laut einer Mitteilung die durchgehende Messbarkeit: Interaktionen lassen sich entlang der gesamten Loyalty Journey automatisieren – von der Willkommenskommunikation bis zur Reaktivierung inaktiver Kunden. Damit überträgt Calida den eigenen Markenslogan «Quality in every moment» in die digitale Kundenkommunikation.
Der «Calida Club» ist in allen Stores sowie unter calida.com verfügbar.
Iundf Marketing Technology gehört zur Iundf Group, der daneben Inhalt und Form, Iundf Media und Iundf Dewave angehören. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Calida: Lukas Nadler (CRM Marketing Manager), Valdrin Ethemi (Director Retail); verantwortlich bei Iundf Marketing Technology: Urs Blickenstorfer (Owner & CEO), Nina Limacher (Principle Consultant & Member of the Executive Board), Marija Radevic (Consultant & Project Manager).