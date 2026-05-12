Publiziert am 12.05.2026

Der «Calida Club» ist als kanalübergreifendes System konzipiert: Onlineshop, Newsletter und stationäre Verkaufspunkte sind über SAP Emarsys als zentrale Marketing-Automation- und Datenplattform vernetzt. Das Programm geht damit über ein klassisches Bonusprogramm hinaus. Mitglieder erhalten Treueprämien, personalisierte Angebote, Priority Access und einen Concierge Service.

Kern des Konzepts ist laut einer Mitteilung die durchgehende Messbarkeit: Interaktionen lassen sich entlang der gesamten Loyalty Journey automatisieren – von der Willkommenskommunikation bis zur Reaktivierung inaktiver Kunden. Damit überträgt Calida den eigenen Markenslogan «Quality in every moment» in die digitale Kundenkommunikation.

Der «Calida Club» ist in allen Stores sowie unter calida.com verfügbar.

Iundf Marketing Technology gehört zur Iundf Group, der daneben Inhalt und Form, Iundf Media und Iundf Dewave angehören. (pd/cbe)