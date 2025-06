Cheetah Stories: Calvin Kröhne wird CMO und Co-Founder

Publiziert am 30.06.2025

Calvin Kröhne steigt als Chief Marketing Officer und Co- Founder bei Cheetah Stories SA ein, teilt das Mode-Label mit. Der Markenstratege war zuvor über zehn Jahre für Agenturen wie TBWA, Thjnk und Wirz tätig und betreute nationale sowie internationale Kampagnen verschiedener Branchen.

Cheetah Stories positioniert sich als nachhaltiges Design-Label, das High Heels aus pflanzenbasierten Materialien in Italien fertigen lässt. Die Schuhe sollen Komfort bieten und vegan sein. CEO Fiorella Erni sieht in Kröhnes Einstieg eine Verstärkung der strategischen Ausrichtung im internationalen Markenaufbau. Der neue CMO bringt Expertise in Markenarchitektur und Growth-Marketing mit und soll die Unternehmenswerte in entsprechende Kommunikationsstrategien übersetzen.

Nach einem erfolgreichen Proof of Concept in der Schweiz und Italien plant das Unternehmen ab 2026 die Expansion in weitere Märkte. Parallel dazu soll ein digitales Community- und Membership-Modell entwickelt werden, das Kundinnen stärker an die Marke bindet. (pd/spo)