Kurz vor dem Start der mit Spannung erwarteten Originalserie «The Falcon and The Winter Soldier» war Captain Americas ikonischer Schild am Donnerstagbend in Zürich zu sehen. Mit Hilfe «einer gigantischen Lichtprojektion» flog er funkensprühend vom Zürcher Hauptbahnhof über das «Valley» bis hin zur Maag-Halle neben dem Prime Tower, wie es in einer Mitteilung heisst. Die sechsteilige Serie ist seit Freitag ausschliesslich auf Disney+ zu sehen



Marvel Studios legendärer Schild wurde auch bei anderen bekannten Wahrzeichen rund um den Globus gesichtet: unter anderem beim Singapore Flyer, Asiens grösstem Riesenrad, dem Melbourne Star in Melbourne (Australien), dem Riesenrad LunEur 1953 in Rom (Italien), der Grande Roue in Marseille (Frankreich), dem Torre Latinoamericana in Mexiko-Stadt (Mexiko) und dem Planetarium in Buenos Aires (Argentinien).

Die Stars von «The Falcon and The Winter Soldier» sind Anthony Mackie als Sam Wilson aka The Falcon und Sebastian Stan als Bucky Barnes aka The Winter Soldier. Die zwei, die am Ende von «Avengers: Endgame» zusammenkamen, bilden nun ein Team für ein globales Abenteuer, das ihre Fähigkeiten und auch ihre Geduld auf die Probe stellen wird. Regie führt Kari Skogland mit Malcom Spellman als Headwriter. (pd/cbe)