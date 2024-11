Rebranding: Capture Media heisst neu CPTR

Coca-Cola

Weihnachtstruck ist auf Schweizer Tournee

Weihnachtstruck ist auf Schweizer Tournee

Der Coca-Cola-Weihnachtstruck beginnt seine Schweizer Tournee mit 35 Stopps in 39 Tagen.

Der Coca-Cola-Weihnachtstruck beginnt seine Schweizer Tournee mit 35 Stopps in 39 Tagen. Das Unternehmen bietet an den Standorten verschiedene Attraktionen an und lanciert parallel dazu neue Werbespots sowie eine Kooperation mit Burger King.