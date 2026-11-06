Social Media Summit: Meta, TikTok und YouTube waren dabei

Publiziert am 06.11.2026

Mit 885 Teilnehmenden war der Social Media Summit von Mittwoch und Donnerstag ausverkauft, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. Auf dem Programm standen nach Angaben der Veranstalter über 50 Referentinnen und Referenten von Plattformen, Marken und Agenturen. Vertreterinnen und Vertreter von Meta, TikTok, YouTube, Pinterest und erstmals auch von Reddit gaben Einblick in ihre Plattformen. Schweizer Unternehmen wie SBB, Coop, Rivella, Schweiz Tourismus und PostFinance präsentierten, teils gemeinsam mit ihren Agenturen, Kampagnen aus dem Schweizer Markt.

Der Masterclass Day bestand aus interaktiven Sessions, unter anderem zu KI im Social-Media-Management, zu Social Media für KMU und zur Community-Bindung mit Podcasts. Erstmals fand ein Teil des Programms auf der neuen Cinema Stage im Kino Engelberg statt.

Am Conference Day wechselten sich Keynotes ab. Neu waren die Industry Roundtables auf der Cinema Stage, an denen sich Fachleute innerhalb ihrer Branche austauschten, von B2B über Banking, Finance und Insurance bis zu NGOs und Behörden. Den Abschluss bildete eine Keynote von Meta mit dem Titel «Unforgettable Brands: The battle for memory in an AI world».

Nach neun Jahren gelte es, die richtige Balance zwischen Tradition und neuen Formaten zu finden, erklärt Tanja Herrmann, Gründerin und Geschäftsführerin des Social Media Summits, in der Mitteilung. Die Teilnehmenden sollten ihre vertrauten Highlights wieder antreffen und dennoch jedes Jahr Neues entdecken können. Mit einem Catering der Landfrauen, Yoga-Sessions und den neuen Industry Roundtables sei dies gelungen. Die zehnte Ausgabe soll am 3. und 4. November 2027 stattfinden. (pd/spo)