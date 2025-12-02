Publiziert am 02.12.2025

Täglich erstattete die Getränkemarke zwei Hauptgewinnern ihre Einkaufskosten von bis zu 100 Franken zurück, sofern auf der Quittung ein Rivella-Produkt ersichtlich war. Teilnehmende konnten ihre Quittung auf einer Landingpage scannen und an einem digitalen Glücksspiel teilnehmen.

Die Kampagne richtete sich gezielt an eine jüngere Zielgruppe und setzte auf eine von bisherigen Rivella-Auftritten abweichende Gestaltung, heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum stand ein Werbevideo mit einem KI-generierten Song, in dem eine junge Frau die Gewinnaktion erklärt.

Das Video zeigt die Protagonistin tanzend im Einkaufswagen durch einen Supermarkt sowie in einer mit Rivella-Flaschen gefüllten Badewanne. Der Slogan «Rivella gönnt - Di Ichauf uf üse Nacke» bedeutet in der Sprache der Zielgruppe, dass Rivella den Einkauf spendiert.

Für die Umsetzung arbeitete Rivella mit der Performance Marketing Agentur Headstart Collective zusammen, die auf Social Media Ads spezialisiert ist. Die Kampagne wurde in der ganzen Deutschschweiz ausgespielt.