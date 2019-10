Omnicom Media Group: Cedrick Wolf sitzt neu in der Geschäftsleitung

Neu ist Cedrick Wolf Managing Director Digital Technology & Transformation bei der Omnicom Media Group Schweiz und damit Mitglied der Geschäftsführung. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Wolf startete als Head of Digital Technology & Transformation im April diesen Jahres beim Schweizer Ableger des internationalen Agenturnetzwerkes und verantwortet die neu lancierte Unternehmenseinheit «Digital Technology & Transformation». Hierin werden die Bereiche Programmatic Advertising, Digital Activation, Ad Operations, Data, Produkte und Prozesse vereint. Mit dem neu geschaffenen Bereich bringe die Agenturgruppe die stetig wachsenden Herausforderungen mit den Möglichkeiten in Einklang, die sich in der digitalen Transformation jeden Tag aufs Neue stellten, schreibt sie.

Wolf studierte Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Karlsruhe, bevor er vor zwölf Jahren im digitalen Werbemarkt am Aufbau des Digitalteams einer grossen Mediaagentur mitwirkte. Nach verschiedenen Stationen auf Agentur-, Publisher- und Technologieanbieterseite entschied er sich dazu, wieder die volle digitale Klaviatur innerhalb einer Agentur spielen zu können. Er werde seinen breiten Erfahrungsschatz dazu einsetzen, bei der Omnicom Media Group den Status quo kontinuierlich zu überdenken und das Beratungsunternehmen auf eine digitale Zukunft vorzubereiten, heisst es weiter. (pd/wid)