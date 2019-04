Wilmaa: Celina Bernasconi verstärkt das Verkaufsteam

Celina Bernasconi tritt per 1. April die Stelle als Senior Consultant Video und Online Advertising bei Wilmaa an, heisst es in einer Mitteilung. In dieser Rolle wird sie die Sonderwerbeformen von Wilmaa und Teleboy im Werbemarkt verkaufen. In Koordination mit Goldbach Group werde Bernasconi zudem die Positionierung des TV-Premium Networks (Wilmaa, Teleboy, Zattoo) bei den Werbetreibenden als Verlängerung von TV Werbung nachhaltig positionieren.

Bernasconi ist seit Jahren im Media-Business verwurzelt und arbeitete zuletzt bei Mediaschneider als Senior Beraterin Digital, wo sie sich ein fundiertes Know-How und Netzwerk im Online–und Digital-Markt aufgebaut hat. (pd/wid)