Davos Klosters: CEO Albert Kruker tritt zurück

Publiziert am 28.08.2025

Zwischen dem Verwaltungsrat und dem CEO der Davos Destinations-Organisation, Albert Kruker, bestehen unterschiedliche Auffassungen zur Umsetzung der Tourismusstrategie und zur Setzung unternehmerischer Schwerpunkte. Der Verwaltungsrat und Albert Kruker haben deshalb entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Albert Kruker wird mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger hat bereits begonnen. Die Aufgaben des CEO werden vorübergehend vom Verwaltungsrat und den übrigen Mitgliedern des Kaders übernommen. So ist laut Mitteilung sichergestellt, dass die Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet bleibt und die Mitarbeitenden Ansprechpartner für ihre Anliegen haben.

Kruker war seit Juli 2024 im Amt. Seine Familie war extra nach Davos gezogen. (pd/cbe)