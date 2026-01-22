Switzerland Travel Centre: CEO Michael Maeder geht

Publiziert am 22.01.2026

Michael Maeder war insgesamt 18 Jahre für das Switzerland Travel Centre (STC) tätig. Davon arbeitete er vier Jahre als Geschäftsführer der Tochterfirma in London, bevor er 2012 die CEO-Position der Gesamtunternehmung übernahm. Der Berner plant nach seinem Abschied eine Auszeit für Reisen, bevor er sich neuen beruflichen Herausforderungen stellt, heisst es in einem Communiqué vom Donnerstag.

«Als Mittfünfziger stand auch ich vor der Frage, ob weiter so bis zur Pension oder nochmals etwas Neues anfangen. Ich habe mich für das Neue entschieden», wird Maeder zitiert.

Maeder übernahm STC in einem kritischen Zustand und führte das Unternehmen durch einen Turnaround sowie die Corona-Pandemie. Unter seiner Leitung investierte STC stark in den E-Commerce für Direktkunden und baute den B2B-Vertrieb inklusive Gruppengeschäft aus. Zudem erschloss das Unternehmen neue Märkte in Asien mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in Hongkong. (pd/cbe)